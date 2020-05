Chama-se Angelina mas responde pela alcunha de ‘Socchi Speeder’ esta russa apaixonada por motos. Agarrada à sua Kawasaki ZX-6R de 600 cc, filmou-se a despistar-se a quase 200 km/hora quando disputava uma corrida ilegal com um carro em Socchi. A sorte bafejou-a neste acidente, que aconteceu há uma semana. Não quebrou nenhum osso mas deixou a pele e quase ‘metade’ do rabo no alcatrão, como fez questão de exibir no Instagram.