Angie Lopshire cativante

É ainda uma ‘caloira’ no Instagram, com os primeiros retratos publicados há menos de um ano, mas o sorriso cativante e a sensualidade das suas linhas já lhe abriram várias portas no mundo da moda. Além de exibir-se em biquínis minúsculos de marcas conceituadas, Angie Lopshire começa agora a ganhar uma sólida legião de fãs nas redes sociais. A apoiá-la está o canal que criou no YouTube, onde dá os mais variados conselhos de fitness para conseguir um corpo perfeito no ginásio.