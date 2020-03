Anitta: cantora está apaixonada!

Anitta decidiu acabar com as especulações e confirmou que está mesmo a namorar com o empresário Gabriel David. Os rumores surgiram no Carnaval mas, desde então, a polémica e sensual cantora brasileira remeteu-se ao silêncio. Agora, através de um direto no Instagram, não deixou dúvidas: "Não estou em casa, só a minha mãe. Vim para casa do meu namorado, em Angra. Ele também mora com os pais, que são mais velhos e estão sozinhos em casa. Viemos para cá há uns 15 dias", explicou, revelando que fez o teste à Covid-19 assim que chegou e "deu negativo". Antes, a ex-namorada do surfista Pedro Scooby esteve a namorar nas Maldivas.