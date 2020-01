Aniversário de Neymar terá como tema "noite do branco"

Na semana passada o 'UOL Esporte' explicava que Neymar teria cancelado a mega festa de aniversário para se concentrar no futebol, mas esta quinta-feira o jornal francês 'L'Equipe' avança que o internacional brasileiro vai mesmo celebrar o seu 28.º aniversário com uma festa, cujo tema é "noite do branco".





De acordo com a publicação francesa, o PSG defronta este sábado o Montpellier e no dia seguinte, domingo, Neymar vai festejar antecipadamente o seu aniversário - o internacional brasileiro faz anos a 5 de fevereiro - num dos espaços da moda na capital francesa, Yoyo, que tem capacidade para receber 800 pessoas.Este ano o tema é 'noite do branco', no qual todos os convidados devem vestir a cor, assim como aconteceu no ano passado, quando Neymar optou pelo vermelho.