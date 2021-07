“Pronta a seguir em frente”, conta Anna Louise em mais um esplendoroso biquíni a moldar-lhe o corpo que tem enfeitiçado milhares de internautas.





Ex-namorada de um sufista, a beldade americana escolhe para passar férias destinos que tenham sempre uma praia por perto. Conhecida pela rigorosa dieta vegetariana que segue para manter a boa forma, quando uma gordura a mais aparece, nada melhor do que “queimá-la” de imediato com intensas sessões de ‘fitness’, que depois exibe no seu canal do Youtube.