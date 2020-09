Ansiedade de Gisele Bündchen superada

Depois de muitos avanços e recuos devido à pandemia de Covid-19, a liga de futebol americano arranca mesmo hoje (01h20 de sexta-feira no nosso país), com o confronto entre os Houston Texans e os Kansas City Chiefs. Tom Brady será uma das estrelas, ele que se transferiu esta época para os Buccaneers de Tampa Bay. A mulher, Gisele Bündchen, nem assinalou o facto, preferindo antes explicar nas redes sociais como conseguiu ultrapassar os ataques de ansiedade de que sofreu com o apoio da família.