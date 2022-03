E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 34 anos celebrados este sábado não poderiam ter sido mais felizes para Antonela Roccuzzo. A mulher de Lionel Messi fez a festa com o marido, que também juntou os amigos Cesc Fàbregas e Luis Suárez e as respetivas esposas. "Amo-te", escreveu Messi no Instagram numa mensagem apaixonada.