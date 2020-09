Antonella Roccuzo celebra aniversário do filho

O segundo filho de Lionel Messi e da mulher, Antonella Roccuzo, celebrou este sábado cinco anos e a companheira do jogador argentino não hesitou em comemorar publicamente. Com uma fotografia ternurenta abraçada ao menino, deixou palavras emotivas nas redes sociais. “Feliz aniversário meu Matu. Amamos-te com todo o nosso coração! Continua a alegrar a nossa vida com esse teu jeito único de ser”, escreveu. Além de Mateo, o casal tem mais dois filhos em comum: Thiago, de sete anos, e Ciro, de dois.