Apesar de ter a sua agenda ocupada com os três filhos, a mulher de Lionel Messi não dispensa os momentos de descontração no ginásio. Decidida a manter a boa condição física, Antonella partilhou nas redes sociais uma fotografia em que surge equipada a rigor pronta para mais uma aula. Na caixa de comentários, multiplicaram-se os elogios dos fãs e seguidores que acompanham as suas rotinas através da internet.