Antonella Roccuzzo: O retrato da família feliz

Antonella Roccuzzo, mulher do jogador Lionel Messi, utilizou as redes sociais para recordar as recentes férias em família no calor de Ibiza, Espanha. A imagem mostra o casal ao lado dos filhos, num momento de pura felicidade durante os dias de descanso a bordo de um iate de luxo, que fez muitas manchetes na imprensa espanhola. “Família”, escreveu Roccuzzo, como legenda da fotografia partilhada no Instagram. Os admiradores não resistiram a elogiar os meninos Thiago, Mateo e Ciro, que parecem mais crescidos a cada nova imagem.