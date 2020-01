Antonio Brown, uma estrela em queda

É uma das estrelas mais promissoras do futebol americano mas, desde que foi acusado de violação, a vida de Antonio Brown nunca mais foi a mesma. Agora foi Drew Rosenhaus, um dos mais poderosos agentes da modalidade, a despedi-lo e a aconselhá-lo a procurar auxílio psiquiátrico. Ao que parece, o jogador deitou tudo a perder nas negociações com os New Orleans Saints. Entretanto, Antonio Brown já reagiu com a publicação, no Instagram, do seu novo agente: XXXX Elo, um colecionador de automóveis clássicos.