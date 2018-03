O humorista António Raminhos celebrou onze anos de casamento com Catarina, mas nem numa ocasião como esta esqueceu o seu Benfica, recordando um jogador em especial. "Em 2007, o Óscar Cardozo assinava pelo Benfica e eu pelo matrimónio. Ele foi goleador e eu faturei três vezes. Ele já saiu, o meu contrato tem sido renovado ao longo das épocas. Obrigado por acreditares em mim, Catarina Raminhos, e nas minhas capacidades de liderança do balneário", escreveu o humorista na legenda de uma foto do seu casamento.