António Zambujo vai dar concerto no Instagram este sábado

Numa altura em que todos os espectáculos foram cancelados devido à pandemia da Covid-19, são vários os artistas que recorrem às redes sociais para se manterem ligados aos seus fãs, mas também para lhes darem mais razões para não saírem do conforto dos seus lares. À boleia precisamente dessa máxima, este sábado vai iniciar-se uma série de vários concertos online, o festival Heineken Convida, que a cada semana levará ao palco virtual um artista diferente.





O primeiro convidado desta iniciativa será António Zambujo, que a partir das 21h30 de sábado irá dar um showcase único, desde a sua casa, com transmissão em direto na sua conta de Instagram. Para lá de ter prometidas as suas principais músicas, o cantor irá também cantar uma versão de uma música de um 'artista-mistério' que admira, desafiando-o a fazer o mesmo com outro convidado musical. A ideia será formar uma corrente de artistas que durante as próximas semanas irão partilhar as suas melhores versões com os fãs.As datas e artistas das atuações seguintes serão anunciados no final de cada concerto e também a plateia virtual irá ser convidada a participar. Para tal todos os participantes são desafiados a partilhar as suas próprias versões das músicas de cada artista, através da hashtag #HeinekenConvidaChallenge, ficando assim habilitados a vários prémios e surpresas.