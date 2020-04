Enrique Iglesias mostra-se um pai babado com Mary no mais recente vídeo que publicou no Instagram. O cantor pôs a filha de dois meses a dançar em frente ao telemóvel ao ritmo de ‘We Are Young’, dos Fun, de Nate Ruess! Nascida a 30 de janeiro, a menina junta-se aos irmãos gémeos Nicholas e Lucy de 2 anos. As três crianças são fruto da relação que o cantor espanhol mantém com a ex-tenista Anna Kournikova há 19 anos.