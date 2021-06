Apoio especial a Portugal

Perto de 5.000 portugueses estiveram ontem nas bancadas do Arena Puskás a vibrar com a vitória por 3-0 sobre a Hungria, na estreia da Seleção Nacional no Europeu. Um trio de luxo não passou despercebido: Inês Degener Tomaz, Margarida Corceiro e April Ivy foram das adeptas mais incansáveis a puxarem pelas cores nacionais. E se Bernardo Silva e Rúben Dias mostraram classe no relvado, João Félix terá de esperar por uma oportunidade para ajudar Portugal… que até pode acontecer já no sábado, contra a Alemanha!