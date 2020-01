Apresentadora brasileira cumpre promessa feita a Denílson e admite: «Vou-me arrepender»

A apresentadora brasileira Renata Fan publicou no Instagram uma fotografia sua em biquíni, depois de prometer tal a Denílson, caso o Internacional vencesse o Grémio na final da Taça São Paulo. O Internacional ganhou e ela cumpriu com a palavra dada ao antigo futebolista.





Apresentadora fã do Internacional publica fotografia ousada após fazer promessa a Denílson

"Meu fanatismo pelo Inter acaba comigo! Minha culpa em ter prometido uma foto de biquíni se o Colorado ganhasse a Copinha! Ganhou e do Grémio!", começou por explicar Renata, que assume vai arrepender-se de tal ousadia."Desnecessário! Mas, minha palavra tem peso! Promessa cumprida, viu Denílson! Vou me arrepender pelo resto do ano, mas, promessa é algo relevante! Vou ficar quieta quando o assunto é 'incentivar a minha equipa do coração', a partir de agora! Por favor, não critiquem, não sou malhada, vou pouco à academia e gosto bem mais do meu rosto do que do corpo! Dá para deletar este post depois de 24h?!", refere na mensagem que publicou.