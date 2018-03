Fátima Lopes mostra ser uma mãe babada e, no nono aniversário do filho mais novo, Filipe, não olhou a meios para o surpreender. A apresentadora encomendou um bolo alusivo ao clube do coração da criança e, mais tarde, partilhou a fotografia nas redes sociais. "Hoje, na festa de aniversário do meu filho, este bolo fez um enorme sucesso", fez saber Fátima, mostrando a imagem do bolo, com o símbolo do clube leonino e ainda o nome do filho a verde.