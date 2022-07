A cantora celebrou este domingo 23 anos de idade, mas a festa começou logo no sábado à noite em pleno NOS Alive. A ex-namorada de Rúben Dias esteve no festival não para cantar mas para se divertir com as amigas Luisinha Oliveira, namorada do piloto de F1, Lando Norris, e da atleta do Sporting, Leonor Borges.