April Ivy inspirada pela Lua

April Ivy tem desfrutado o calor tórrido que se tem feito sentir no nosso país. A passar uns dias de férias, a namorada de Rúben Dias deixou-se ontem fotografar sob um céu colorido. “Seja a Lua e inspire as pessoas, mesmo que esteja longe da sua plenitude”, escreveu no Instagram, com o satélite da Terra a subir no firmamento. As reações foram muitas; houve até quem lhe perguntasse o que estudou. “Sou artista e licenciada em Marketing e Comunicação!”