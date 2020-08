A namorada do jogador do Benfica, Rúben Dias, volta a aquecer as redes sociais. A cantora April Ivy, 21 anos, mostra-se poderosa na praia. A artista está a descansar no Sul do País e os fãs ficaram rendidos às fotografias que tem partilhado online. April recebeu muitos elogios e até a namorada de Sferovic não resistiu em deixar alguns piropos.