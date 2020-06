April Ivy: Quando o calor aperta…

Eis o verão na sua máxima força, com a temperatura a ultrapassar os 30º C um pouco por todo o país. Nesse verdadeiro convite para se estar bem perto da água, April Ivy entusiasmou a sua legião de fãs com um par de esbeltas fotografias no Instagram, na piscina da casa que partilha com o benfiquista Rúben Dias. “O sol está lá fora”, destaca a cantora, mas o que salta à vista é a excelente forma em que se encontra, como milhares de seguidores fizeram questão de elogiar.