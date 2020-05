Arianny Celeste é sinónimo de beleza extrema

Arianny Celeste continua a manter bem ‘quentes’ os milhões de seguidores que acompanham as suas publicações no Instagram. Enquanto não está entretida a promover o seu calendário de 2020 – já estamos em maio mas vale a pena deliciar-nos com as suas fotografias para cada mês – a ‘ring girl’ do UFC mostra como desfruta destes dias de confinamento. Pelas fotografias que tem publicado naquela rede social nas últimas semanas, a modelo norte-americana não mostra qualquer aborrecimento.