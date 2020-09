Ariarne Lepine: sorrisos de verão

Seja numa praia deserta, seja nos bastidores de um festival de música, Ariarne Lepine dá o tom para estes gloriosos dias de verão… pelo menos, para quem ainda está de férias! Sempre com um sorriso doce nos lábios, a bela modelo distingue-se pelos sensuais biquínis que apenas vêm realçar o seu corpo esguio. Como jovem consciente que se preze, o ginásio e as ondas do mar são os seus locais preferidos para tonificar os músculos, e sempre sem perder a beleza que a caracteriza!