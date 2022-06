Arquivada queixa de violência doméstica contra Salvio

A justiça argentina decidiu esta terça-feira arquivar a queixa de violência doméstica apresentada por Magali Aravena contra Toto Salvio. Em causa está o facto da ex-mulher do antigo jogador do Benfica ter suspendido as duas audiências previstas e não ter avançado com ações penais contra o futebolista. Esses eram requisitos mínimos para se iniciar uma investigação, algo que acaba por não suceder.Apesar de ter decidido não avançar com ações penais contra Salvio, Magali solicitou que "se mantenham as medidas cautelares vigentes", nomeadamente a proibição de estar a menos de 300 metros da casa da ex-mulher e de ter contacto direto com esta por nenhum meio. Os contactos para temas relacionados com os filhos de ambos devem ser feitos por uma pessoa de confiança a designar. Salvio fica ainda impedir de conduzir durante 30 dias, sendo ainda obrigado a informar as autorirades sempre que se ausentar do país.