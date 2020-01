Arturo Vidal separou-se da mulher

Arturo Vidal não está a ter um início de 2020 muito fácil. Depois de terem feito juras de amor eterno na Passagem de Ano, como revela esta fotografia que ainda está na conta do Instagram de Sonia Isaza, em menos de duas semanas decidiram seguir caminhos em separado. Ainda por cima, de acordo com o desportivo espanhol ‘Sport’, o médio do Barcelona está longe de estar satisfeito com a sua situação no clube catalão. Um azar nunca vem só, já dizia o poeta!