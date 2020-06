As bonitas tacadas de Lucy Robson

Não é só Paige Spiranac que faz suspirar de desejo os apreciadores da beleza feminina, mesmo aqueles que veem o golfe como um desporto para bocejar. Lucy Robson tem despertado a atenção, dentro e fora do campo, não apenas pelo seu sorriso e corpo perfeitos, mas também pelas causas que apoia. A golfista britânica publica regularmente no Instagram mensagens inspiradoras sobre como as mulheres devem abraçar a sua individualidade e mostrar força de empenho na defesa dos seus direitos.