Os jogadores da Juventus já regressaram aos treinos, com Cristiano Ronaldo em óbvio destaque no campo. As regras do clube, no entanto, são rigorosas, com os atletas a terem de voltar de imediato a casa para não correrem riscos de contaminação pela Covid-19. É aí que Oriana Sabatini se mostra uma anfitriã extremosa ao receber Paulo Dybala soprando bolas de sabão. Há brincadeiras de infância que nunca mais se esquecem…