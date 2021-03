A mulher de Ezequiel Garay iniciou um projeto de podcast onde fez várias revelações sobre a vida íntima. A modelo confessou que a vontade de fazer sexo com o marido, com quem está junta há nove anos, não é a mesma do que no início do relacionamento.





"Não sei se por falta de tempo ou de desejo, não sei, mas é verdade que não", confessou Tamara, que garante que continua a "amar o marido".