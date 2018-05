Apaixonada por ténis, futebol e basquetebol, é, no entanto, em lingerie que a jovem Rachel Mortenson mais tem brilhado. Ela foi contratada de forma discreta pela marca Guess para substituir a modelo argentina Belén Rodriguez, em tempos musa da Séria A e atual namorada do piloto italiano de Moto GP Andrea Iannone. A verdade é que Rachel foi, pouco a pouco, ganhando estatuto de imprescindível nas redes sociais. Hoje é um dos grandes fenómenos do Instagram, com mais de 120 mil seguidores. Por esta altura até Andrea Iannone deve andar a pensar nas curvas e contracurvas da concorrência.