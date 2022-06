As fantasias de Briana Agno

Briana Agno não tem qualquer pudor em mostrar os seus melhores atributos físicos, muito mal escondidos por trás de biquínis minúsculos. Foi no Instagram que a modelo começou a andar de boca em boca entre os internautas, maravilhados pela sua sensualidade. Quase que num piscar de olhos, foi vê-la a ganhar milhares de fãs naquela rede social, ávidos pela sua beleza. Dona da sua própria agência de moda, a jovem é também uma adepta do ginásio ou não fosse ela uma presença regular em concursos de ‘fitness’, e já com vários prémios no currículo.