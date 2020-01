Luís Figo tem passado uns dias de descanso em Marrocos, ao lado da mulher Helene Svedin e da filha Daniela. O local escolhido foi a região de Marraquexe, porta de entrada no deserto do Saara, e o retiro ‘espiritual’ foi o Agafay Luxury Camp. Pelas imagens que o casal e a filha de ambos publicaram por estes dias no Instagram, a estada foi bem divertida!