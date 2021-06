As férias loucas de Haaland na Grécia: em 6 horas gastou 500 mil euros e deu gorjeta de 30 mil

Ausente do Europeu deste ano, Erling Haaland aproveita ao máximo as suas férias na Grécia. O avançado norueguês do Borussia Dortmund é um dos mais pretendidos futebolistas no momento, mas o jogador entregou o assunto nas mãos do empresário e está a divertir-se à grande, na companhia dos amigos.





Haaland encontra-se na ilha de Mykonos e não olha a despesas. Segundo o jornal grego 'Sportime', o avançado gastou 500 mil euros num almoço que teve lugar num seleto restaurante da ilha, o Nammos.A refeição prolongou-se entre 5 ou 6 horas e, além de muita comida, foi regada com quatro garrafas de champanhe Cristal Vintage de Louis Roederer.E em sinal de agradecimento pelo serviço que foi prestado aos convivas, o avançado ainda deixou aos funcionários uma gorjeta de 30 mil euros.No Nammos costumam cruzar-se as celebridades que todos os verões visitam aquela ilha grega. Um autêntico luxo onde se come o melhor marisco, num espaço dotado de um bar com espreguiçadeiras junto da praia.Haaland já alugou carros de luxo, passeou em iates pelo Mediterrâneo, esteve em festas e dançou na companhia de outras estrelas do futebol, como foi o caso de Riyad Mahrez, jogador do Manchester City.