Hulk, que há um ano assumiu publicamente o namoro com Camila Ângelo, sobrinha da sua ex-mulher, rumou até ao Brasil para desfrutar de umas férias românticas. O futebolista utilizou as redes sociais para partilhar um momento de grande cumplicidade com a amada. “Amo amar-te”, escreveu na legenda do vídeo em que pega na modelo ao colo. O casal está a passar férias em terras de Vera Cruz com os três filhos do jogador: Ian, de 10 anos, Tiago, de 8, e Alice, de 6.