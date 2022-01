E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

José Mourinho tem nas joias desenhadas pela filha Matilde um verdadeiro talismã. A vitória da AS Roma sobre o Empoli no último domingo foi sofrida, e o treinador não deixou de o assinalar no Instagram. "Primeira parte incrível! Na segunda metade, até os meus colares se emaranharam!".