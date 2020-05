As mensagens polémicas de Shari Halliday

O antigo atleta está a ser acusado de ter tido encontros secretos e trocar mensagens ‘picantes’ com a modelo britânica Shari Halliday, poucos dias antes de a mulher Kasi Benett dar à luz. De acordo com o jornal inglês ‘The Sun’, a jovem manequim ficou incomodada com a postura do desportista. "Ele é uma grande estrela e não esperava que ele me ligasse. Mas não gostei das mensagens que me enviou, eram muitos descaradas", confidenciou Halliday em entrevista à referida publicação.