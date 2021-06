As mulheres dos jogadores do Euro'2020 mais elegantes

Fora de campo, as bancadas do Euro enchem-se de algumas das mais conhecidas mulheres dos jogadores de futebol, agora com mais estilo, carisma a atitude Veja-se o exemplo da londrina Katrine Fogt Friis, a namorada de Andreas Christensen, da seleção dinamarquesa, que usa conjuntos de estilo masculino e oversized ou de Anna Lewandowska, personal trainer e mulher do jogador polaco Robert Lewandowski, que partilha com frequência os seus hábitos saudáveis. Mesmo Georgina, namorada de Cristiano Ronaldo, surge muitas vezes com looks compostos por jeans e camisa branca, um look perfeito para todos os dias. Leia o artigo completo na Máxima.