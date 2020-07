Depois de viajar até Londres, onde matou saudades do pai, a filha de José Mourinho, de 24 anos, escolheu Marbella, em Espanha, como destino para passar uns dias de descanso e diversão. Além de estar acompanhada de amigos, a jovem está a aproveitar a companhia do irmão, José Mário, e do namorado, Danny Graham. Os três têm-se mostrado alegres em festas na noite da cidade espanhola.