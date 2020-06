As recordações felizes de Cristiano Ronaldo

“Momento de recordar a conquista da Liga das Nações”, assinalou ontem Cristiano Ronaldo no Instagram, a acompanhar duas fotografias sobre mais um feito da Seleção Nacional. Foi a 9 de junho do ano passado que Portugal venceu a primeira edição da competição, ao bater a Holanda por 1-0 na final que aconteceu no Estádio do Dragão, no Porto. Foi o segundo título da Seleção de todos nós, depois de ganhar o Euro’2016 em França, numa final emocionante com os anfitriões.