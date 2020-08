As saudades de Sara Sampaio

Depois do período de isolamento, o anjo português decidiu passar as férias de verão em Portugal e tem tido dias intensos. Sara começou no Porto, deu um salto à Comporta para encontrar os amigos e mais recentemente decidiu descansar no Gerês. “A redescobrir o meu Portugal loucamente lindo. Isto é Gerês, um dos meus lugares favoritos”, escreveu na legenda de uma das fotografias em inglês, e já está a provocar inveja em outras top models internacionais. “Eu também quero visitar”, disse Laís Ribeiro. “Eu quero ir”, comentou Sadie Newman.