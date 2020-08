As tardes de verão perfeitas de Margarida Corceiro

Margarida Corceiro não perde uma oportunidade para ganhar novos fãs nas redes sociais. Basta autopublicar-se com um biquíni ou um fato de banho novos, que se colam ao corpo como uma segunda pele, para receber elogios de todo o Mundo. “Tenho saudades destas tardes de verão perfeitas”, escreveu a musa do internacional João Félix. “E do tomate também!”, comentou, maliciosa, uma seguidora, aludindo à divertida polémica em que o casal se viu envolvido.