O Aston Martin V8 Volante que fez parte da vida de David Beckham durante 15 anos, até o ter vendido em 2018, está de novo à venda no portal AutoTrader. Basta estar preparado para desembolsar 492 mil euros para ficar com a bonita recordação do ex-internacional inglês.





O ‘clássico’, do qual só foram produzidos 78 exemplares, está num estado imaculado. Os 438 cv de potência desenvolvidos pelo bloco V8 atira-o dos 0 aos 100 km/hora em 5,2 segundos, para uma velocidade máxima de 270 km/hora.