Ataques públicos entre Kanye West e Kim Kardashian

Com o divórcio em negociação, o ex-casal tem trocado acusações em público que envolvem mesmo a educação dos filhos. "Como este é o meu primeiro divórcio, como devo lidar com o facto de a minha filha estar no TikTok contra a minha vontade?", questionou Kanye nas redes sociais. Kim reagiu com um comunicado em que fala das dificuldades dos últimos meses: "A obsessão de Kanye em controlar e manipular a nossa situação está a magoar toda a gente."