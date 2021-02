Ativista, empresário e presença regular em galerias de arte: o estilo de Héctor Bellerín

Tem apenas 25 anos, mas o seu currículo conta já com várias conquistas - no desporto e não só. Formado em marketing digital, Héctor Bellerín foi o primeiro futebolista profissional a dar uma palestra na Oxford Union e já foi destacado pela revista Forbes na lista dos jovens mais poderosos com menos de 30 anos, ao lado de nomes como Greta Thunberg.





Ativista convicto em causas como o ambiente, o jogador é vegan desde 2017 e prometeu plantar três mil árvores na Amazónia por cada vitória em campo, como nos conta a Must