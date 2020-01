Oli McBurnie foi o autor do único golo da vitória do Sheffield United frente ao West Ham e depois do jogo deixou uma mensagem no Twitter: "Três pontos e um golo... sem dúvida aproveite o seu fim-de-semana".





We all know you’ll enjoy yours @oli_mcburnie https://t.co/IEu6b0vlyp — Elle Brooke | 12th January (@ElleBrookeUK) January 11, 2020

Até aqui nada de especial, não fosse Elle Brooke, atriz porno, meter-se com o futebolista: "Todos sabemos que vai desfrutar do seu @oli_mcburnie".Com esta vitória o Sheffield United subiu ao quinto lugar da Premier League.