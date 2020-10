Aubameyang já comprou a última obra de arte da Mansory

Custa qualquer coisa como 600 mil euros e Pierre-Emerick Aubameyang é já um dos felizes proprietários da última obra de arte da Mansory.

Em abono da verdade, o 4XX Siracusa Spider que a preparadora germânica criou a partir do Ferrari 488 Spider tem tudo a ver com os gostos do avançado do Arsenal.

Exuberante quanto baste pelas suas linhas radicais, são as jantes de liga leve pintadas a dourado que mais se destacam no super carro.

Ora, para um fanático por automóveis exclusivos como é Aubameyang, conhecido pela excelente "garagem" que guarda em Londres, gastar 600 mil euros quase que não é nada de especial. Saiba todo os pormenores no 'Aquela Máquina'.