Banho de ousadia

A mulher do preparador físico do Wolverhampton, João Lapa, mostra-se cada vez mais ousada e confiante.





Aos 39 anos, a fadista Cuca Roseta acompanha o marido numas férias de sonho e não se inibe de mostrar as suas curvas sensuais em biquíni. A artista prova que mantém todos os cuidados com a sua imagem com a prática regular de exercício físico, com o especial incentivo do companheiro.