Quem voltou a aquecer as redes sociais foi Bárbara Norton de Matos. Aos 40 anos, a filha do treinador Luís Norton de Matos não se cansa de mostrar que está em ótima forma física. A atriz da novela ‘Nazaré’ aproveitou as altas temperaturas de ontem para dar um belo mergulho na piscina. "O meu novo trabalho", escreveu na legenda da imagem partilhada no seu Instagram. A foto arrecadou milhares de ‘gostos’ e comentários bem atrevidos.