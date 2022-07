Beldade Barbara Szczypiór

Mais de 600 mil internautas seguem fielmente no Instagram as publicações de Barbara Szczypiór. Distinta pela sua beleza, a modelo polaca é uma das mais solicitadas do momento para produções fotográficas repletas de sensualidade. A entrada no mundo da moda fez-se após participar num concurso de beleza local, mas as suas qualidades profissionais vão até à comunicação social. A boa forma física é conseguida todas as manhãs em intensas sessões no ginásio, antes de seguir para o canal televisivo onde trabalha como apresentadora