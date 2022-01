E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Newcastle está numa corrida contra o tempo (e contra a Juventus e o Arsenal) para contratar Bruno Guimarães ao Lyon. São ainda muitas as nuvens no horizonte até a compra se concretizar mas a imprensa britânica está já a festejar a beleza de Ana Lídia Martins, companheira do internacional brasileiro.