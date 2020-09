Beleza exótica de Tiffany Keller

É das modelos mais solicitadas para passear biquínis e roupa íntima na ‘passerelle’ e não é difícil perceber porque tantos fãs a adoram. Tiffany Keller irradia beleza e simpatia através da sua beleza exótica, aliada a um corpo escultural que faz questão de cuidar ao extremo no ginásio e na praia. Rigorosa com tudo o que tem a ver com ela própria, o desleixo é das coisas que menos aprecia nas pessoas, razão por que não é fácil apanhá-la em situações menos próprias.